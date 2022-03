Der drittgrößte deutsche Versicherer Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005) will die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 auf 1,60 Euro erhöhen, wie am Montag bei Vorlage der Jahresergebnisse berichtet wurde. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 40 Prozent des IFRS-Gewinns. Die Hauptversammlung findet am 5. Mai 2022 statt. Im letzten Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie ausgeschüttet. Talanx ...

Den vollständigen Artikel lesen ...