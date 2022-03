Johannes Hirsch (antea): Diversifikation

09.03.2022 - Der DAX stieg küzlich um fast acht Prozent an einem Tag. Ein solches Plus an einem einzigen Tag bedeutet den fünftgrößten Anstieg in der Geschichte des DAX. Das Plus von mehr als 1.000 Punkten ist sogar das größte in seiner Geschichte.

Viele nahmen nicht daran teil, da sie Liquidität hielten oder zuvor verkauft haben. Dieses Verhalten ist menschlich. Es hat aber erhebliche Konsequenzen für den Anlageerfolg:

Wer seit Beginn des DAX vor mehr als 34 Jahren nur die besten zehn Tage verpasste, hat damit bereits ein Drittel dessen gesamter Rendite verpasst. Ein Entgehen der besten 40 Tage bedeutete einen nahezu völligen Verzicht auf die gesamte DAX-Rendite. Und bereits ab einem Verpassen von mehr als 45 der besten DAX-Tage wird es richtig bitter: Die übrigen mehr als 8.400 Tage in den gut 34 Jahren konnten das Verpassen nicht mehr auffangen und führten insgesamt zu Verlusten.

Da die genannten Anstiege üblicherweise nach vorherigen Rückgängen erfolgten, gingen sie mit Verlustängsten einher. Diese lassen sich am einfachsten durch eine Reduktion auf eine tragfähige Größenordnung vermeiden. Dies ist dem antea-Konzept der Diversifikation nun einmal mehr gelungen, die Rückgänge bei den Aktien wurden nahezu passgenau von den Anstiegen anderer Anlageklassen egalisiert. Wie war das möglich?

