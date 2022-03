Fraunhofer IEG und die Stadtwerke Bochum haben auch die zweite Geothermiebohrung in rund 820 Metern erfolgreich abgeschlossen. Pumpversuche sollen zeigen, wie ergiebig die Wärmegewinnung aus dem Grubenwasser ist. Die Pumpversuche sollen starten, sobald der Bohrturm abgebaut ist. Das soll in den kommenden Tagen geschehen. Das Grubenwasser soll Wärme für das neue Gewerbegebiet "Mark 51°7" liefern, in dem sich im wesentlichen innovative Unternehmen mit Bezug zu Wissenschaft und Hochschulen ansiedeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...