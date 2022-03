Weiterhin werde mit Hochdruck an der Aufarbeitung der Zwischenfälle gearbeitet. Wann die Speicher wieder hochgefahren werden können, ist aktuell noch offen. Mit einer Kulanzregelung will Senec die Betreiber der Photovoltaik-Heimspeicher finanziell entschädigen.Vor knapp einer Woche versetzte Senec tausende seiner in Deutschland installierten Photovoltaik-Heimspeicher per Internetzugriff in einen geregelten Stand-by-Modus. Betroffen sind die Modelle "Senec.Home V3 hybrid", "Senec.Home V3 hybrid duo" und "Senec.Home V2.1". Vorausgegangen waren drei Zwischenfälle in Deutschland, bei denen es zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...