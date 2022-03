Das russische Finanzministerium versicherte den Märkten am Montag in einer Erklärung, dass es seine Schuldenverpflichtungen vollständig und rechtzeitig erfüllen wird. Weitere Zitate "Es hat ein vorübergehendes Verfahren zur Rückzahlung von Fremdwährungsschulden genehmigt." "Es wird den Korrespondenzbanken Zahlungsanweisungen für Zahlungen in Fremdwährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...