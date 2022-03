Europäische Indizes geben Anfangsgewinne wieder ab DE30 fällt nach Fehlausbruch an der 14.000-Punkte-Marke Volkswagen-Aktie legt nach 2021-Ergebnissen zu In der Hoffnung auf eine baldige vorläufige Einigung zwischen Russland und der Ukraine starteten die europäischen Aktienindizes mit einem Plus in die neue Woche. Die Indizes gaben jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab, nachdem Äußerungen des russischen Präsidenten Putin gezeigt hatten, dass er nicht vorhat, einen Rückzieher zu machen, und die Ziele seiner Militäroperation erreichen will. Vor allem dementierte Putin Berichte, wonach er China um ...

