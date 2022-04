Der Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik kündigte am Donnerstag die Bestätigung der Prognose für 2022 an. Allerdings ist das Thema Chipmangel noch nicht vom Tisch, sagte Vorstandschef Jürgen Reinert, bei der Bilanzvorlage im hessischen Niestetal. Dennoch legte die Aktie zeitweise über sechs Prozent zu. Nach einem Hoch am 09. März bei 44,64 Euro hatte sich die SMA Solar Technology-Aktie ISIN: DE000A0DJ6J9 in eine fallende Seitwärtsphase begeben ...

