Ein Installationsbetrieb hat ein Auslegungstool für Gebäudeautomation und Photovoltaik entwickelt. Seit zwei Jahren online, kann der "Noocoon"-Konfigurator den Betrieben einiges an Arbeit abnehmen. Unsere Jury vergibt dafür ein pv magazine spotlight.Wer sollte besser wissen als ein Installationsbetrieb, was ein solcher benötigt? Es hat viel Charme, wenn neue Lösungen aus der Praxis heraus entstehen. So ist es auch bei Noocoon aus Rostock, einer Software zur Planung von Smart-Home-Installationen inklusive Photovoltaik, Batteriespeicher, Wallbox und klassischer Elektroinstallation. Begonnen hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...