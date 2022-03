Kiew/Moskau - Die vierte Runde der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine wurde nach Angaben des ukrainischen Präsidentenberaters und Unterhändlers, Mychailo Podoljak, bis Dienstag unterbrochen. "Die Gespräche haben bis morgen eine technische Pause eingelegt. Für zusätzliche Arbeiten in Arbeitsgruppen und Präzisierung einzelner Definitionen", teilte Podoljak über Twitter mit.



"Die Verhandlungen gehen weiter." Seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine gab es bereits drei Verhandlungsrunden der beiden Konfliktparteien - die Gespräche am 28. Februar, 3. März und am 7. März hatten aber nicht für eine Entspannung der Lage gesorgt.

