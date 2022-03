Berlin - Bei den Corona-Impfquoten in Deutschland gibt es weiterhin kaum Bewegung. Laut Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen liegt die Erstimpfquote weiter bei 76,5 Prozent.



Auch bei der "Grundimmunisierung" gibt es keine Veränderung - die Quote liegt weiter bei 75,7 Prozent. Die "Booster"-Quote stieg gegenüber dem Vortag um 0,1 Punkte auf 57,9 Prozent. Bei den 5-bis-11-Jährigen haben 21,4 Prozent wenigstens eine Impfung und 17,9 Prozent eine zweite. Bei den 12-bis-17-Jährigen sind 65,2 Prozent einmal geimpft, 62,4 Prozent haben eine zweite Impfung, und 28,6 Prozent eine "Booster"-Impfung.



In der Altersgruppe 18-59 Jahre haben 79,3 Prozent wenigstens eine Impfung, wobei bestimmte Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson aber nicht mitgezählt werden. 83,6 Prozent haben eine "Grundimmunisierung" und 61,6 Prozent eine Auffrischung. Unter den besonders gefährdeten Über-60-Jährigen sind 88,8 Prozent mindestens einmal gegen Corona geimpft, 88,7 Prozent haben die "Grundimmunisierung", 78,1 Prozent den "Booster".

