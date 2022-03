FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.03.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3600 (3750) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 720 (730) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 200 (250) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS IAG PENCE PRICE TARGET TO 150 (180) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS VITEC GROUP PRICE TARGET TO 1590 (1840) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 350 (360) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 693 (778) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 650 (675) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 800 (760) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS HUNTING TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 390 (220) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES CENTRICA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 85 (80) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS BODYCOTE PRICE TARGET TO 820 (850) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 120 (122) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1410 (1215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HARBOUR ENERGY TARGET TO 590 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1930 (2040) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 610 (590) PENCE - 'BUY'



