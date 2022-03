Das widrige Wetter mit Frost im April, starkem Regen und viel Hagel im Sommer sowie Mehltau in den Reben liessen die Weinernte im Vergleich zum Vorjahr um 27% einbrechen.Bern - So wenig Trauben wie 2021 haben die Winzer seit 1957 nicht mehr geerntet. Das widrige Wetter mit Frost im April, starkem Regen und viel Hagel im Sommer sowie Mehltau in den Reben liessen die Weinernte im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent einbrechen. Verglichen mit den zehn vergangenen Jahren betrug der Einbruch sogar 36 Prozent, wie das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) am Dienstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...