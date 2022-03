Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt brüchig. Eine erhöhte Volatilität ist die Folge.Zürich - Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt brüchig. Eine erhöhte Volatilität ist die Folge. Sie sorgt denn auch hierzulande dafür, dass die Kursgewinne vom Wochenbeginn am Dienstag bereits wieder Geschichte sind. Denn während sich Investoren zum Wochenstart noch an die Hoffnung klammerten, dass sich Russland und die Ukraine einander diplomatisch annähern könnten, stehe dies in völligem...

Den vollständigen Artikel lesen ...