Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag wieder nachgegeben. Schwache Vorgaben belasteten.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag wieder nachgegeben. Schwache Vorgaben belasteten, so dass der EuroStoxx 50 am späten Vormittag um 1,54 Prozent auf 3683,57 Punkte fiel. Der französische Cac 40 gab unterdessen um 1,9 Prozent auf 6251,48 Punkte ab. Der britische FTSE 100 verlor 1,11 Prozent auf 7113,52 Punkte. Mit den Verlusten reagierten die europäische Börsen auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...