Der NZD/USD könnte in den nächsten Wochen bis auf 0,6700 fallen, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Gestern betonten wir, dass der NZD "unter 0,6770 fallen könnte, aber es ist unwahrscheinlich, dass er die wichtige Unterstützung bei 0,6740 gefährdet". Unsere Einschätzung erwies sich als richtig, da der NZD in ...

