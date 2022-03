Die Einfuhren von frischem Obst und Gemüse nach Deutschland konnten 2021 nicht an die Rekordwerte des Vorjahres anknüpfen. Die ganze Entwicklung auf fehlende Transportkapazitäten und steigende Kosten zu schieben, wäre jedoch zu kurz gegriffen, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Was waren weitere Gründe für den Rückgang der Obst- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...