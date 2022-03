Die Analysten der Bank of America Global Research (BofA) geben einen Ausblick auf das, was sie von der März-Sitzung der Federal Reserve (Fed) am kommenden Mittwoch erwarten. Wichtige Zitate "Wir gehen davon aus, dass die Fed den Zinserhöhungszyklus auf der FOMC-Sitzung im März mit 25 Basispunkten einleiten wird. "Außerdem wird die Fed wahrscheinlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...