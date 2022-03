Berlin - Die Grünen fürchten, dass der von Finanzminister Christian Lindner (FDP) vorgeschlagene Tankrabatt sein Ziel verfehlen könnte. "Viele warnen davor, dass möglicherweise nicht das Geld bei den Menschen ankommt in so einem Modell, sondern vielleicht bei den Mineralölkonzernen", sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann den Sendern RTL und ntv.



Der Grundsatz müsse doch sein, dass eine Entlastung bei den Bürgern ankomme. Die Grünen debattieren derzeit für ein zweites Entlastungspaket über ein Energiegeld. Die Höhe stehe noch nicht fest, aber es soll automatisch ausgezahlt werden. Autofahrer würden mit der Vorziehung der Pendlerpauschale aus dem ersten Entlastungspaket, welches am Mittwoch im Kabinett beraten wird, entlastet, so Haßelmann.



Das gebe dann auch ein Signal für Fernpendler, die mit dem Auto fahren.

