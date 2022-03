Hapag-Lloyd ISIN: DE000HLAG475 hat am Dienstag das bisherige Allzeithoch von Anfang Januar geknackt. Der charttechnische Widerstand bei 295,00 Euro wurde genommen und man darf gespannt sein, ob es bei dem seit sechs Tagen anhaltenden Aufwärtstrend bleibt. Trotz eines Kursanstiegs von 137 Prozent in den letzten zwölf Monaten ist die Aktie derzeit günstig bewertet, was sich auch an einem geschätzten KGV von 4,80 zeigt. Die Gewinne sprudeln bei der ...

