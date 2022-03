Der Lithiumhersteller Rock Tech Lithium hat eine Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Umsicht und dem Anbieter für die Nachverfolgung von Lieferketten Circulor vereinbart. Die deutsch-kanadische Firma Rock Tech Lithium will ab 2024 in Brandenburg Lithiumhydroxid für E-Auto-Batterien herstellen. Dieser erste europäische Lithium-Konverter soll nicht nur CO2-neutral arbeiten. Rock Tech Lithium kündigt auch an, sowohl für Lithium als auch für wertvolle Nebenprodukte geschlossene Materialkreisläufe zu schaffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...