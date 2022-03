Die Ukraine hat Berichten zufolge russische Behauptungen zurückgewiesen, wonach sie bereit sei, in Friedensgesprächen ein mit Schweden vergleichbares Neutralitätsmodell anzunehmen, berichtete The Independent am Mittwoch. Russische Unterhändler sagten, Kiew habe angeboten, ein entmilitarisierter Staat zu werden, aber die Ukraine antwortete, dass sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...