Der Schweizer Leitindex schliesst am Mittwoch mit einem Plus von 1,87 Prozent auf 11'900,96 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Vorfeld der US-Zinsentscheidung deutlich zugelegt. Für Auftrieb sorgten Hoffnungen auf Fortschritte in den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sowie eine damit verbundene Entspannung bei den Energiepreisen. Marktteilnehmer verwiesen zudem auf den Rückenwind der asiatischen Märkte, die eine rasante Erholung gezeigt hatten.

