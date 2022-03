Der Schweizer Aktienmarkt kann am Donnerstag seine starken Vortagesgewinne noch etwas ausbauen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kann am Donnerstag seine starken Vortagesgewinne noch etwas ausbauen. Als Bremsklotz erweist sich der Dividendenabgang von 9,30 Franken beim Schwergewicht Roche, der auf dem Leitindex lastet. Mit der ersten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed seit 2018 vom Vorabend falle ein Unsicherheitsfaktor weg, heisst es in einem Kommentar. Nach der Erhöhung um 25 Basispunkte...

Den vollständigen Artikel lesen ...