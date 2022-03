Die Bundesregierung will den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen verstärken. Die entsprechenden Pläne diskutierte der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft am Mittwoch in einer nicht öffentlichen Sitzung. Ophelia Nick (Bündnis 90 / Die Grünen), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), stellte dabei die Agri-PV-Pläne der Bundesregierung vor. Das berichtete "heute im bundestag (hib)" am Mittwoch in der Ausgabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...