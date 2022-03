FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.03.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 800 (835) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 3030 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 108 (112) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 2060 (2165) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 640 (740) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 13120 (15100) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2190 (2240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS CONVATEC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 250 PENCE - BERNSTEIN RAISES WHITBREAD TO 'MARKET-PERFORM' (UP) - PRICE TARGET 2700 (2600) PENCE - BOFA RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1900 (2150) P - DEUTSCHE BANK CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 3350 (3500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 620 (610) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1920 (2100) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 207 (223) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IP GROUP PRICE TARGET TO 125 (162) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 702 (708) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 235 (241) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DIAGEO TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4350 PENCE - RBC CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3100 (3300)P - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 720 (890) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS CRANSWICK PRICE TARGET TO 3600 (3900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2800 (3200) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1600 (1900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HILTON FOOD PRICE TARGET TO 1400 (1600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5500 (6300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3200 (3600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 650 (610) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'OUTPERFORM'



