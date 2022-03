Das globale Wirtschaftswachstum werde in diesem Jahr aufgrund der Ukraine-Krise um mehr als 1 % geringer ausfallen, so die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in einem kürzlich veröffentlichten Bericht, der von Reuters zitiert wurde. Wichtigste Erkenntnisse "Die Zentralbanken sollten sich weiterhin auf die Normalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...