Die Flash-Daten der CME Group für die Erdgas-Futures-Märkte zeigen, dass die Händler ihre Open-Interest-Positionen am Mittwoch um lediglich 45 Kontrakte aufgestockt haben. Auch das Volumen stieg zum zweiten Mal in Folge, dieses Mal um rund 19.700 Kontrakte. Erdgas: Erste Hürde liegt bei 5,00 $ Der Preisanstieg bei Erdgas am Mittwoch ging mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...