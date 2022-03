Die Swatch Gruppe hat das Geschäftsjahr 2021 erfolgreich abgeschlossen und ist bereit für weiteres Wachstum.Biel - Die Swatch Gruppe hat das Geschäftsjahr 2021 erfolgreich abgeschlossen und ist bereit für weiteres Wachstum. Trotz der Krise in der Ukraine und der stark steigenden Rohstoffpreise zeigt sich Geschäftsführer Nick Hayek für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlich. «Trotz des Kriegs in der Ukraine bleiben wir optimistisch», sagte Hayek am Donnerstag an einer Medienkonferenz.

