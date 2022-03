Sowohl das Forschungszentrum Jülich als auch der Thinktank Agora Energiewende legen Szenarien für einen Importstopp von Erdgas vor. Beide Publikationen sind am heutigen Donnerstag erschienen und betrachten jeweils Akutszenarien für einen Importstopp von Erdgas aus Russland und langfristige Ausstiegsoptionen. In den Akutszenarien spielt der Ersatz von Erdgas durch Kohle eine wesentliche Rolle. Über 70 Prozent der in Deutschland benötigten Energie kommt aktuell aus dem Ausland. Beim Erdgas werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...