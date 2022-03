Noch in dieser Woche will der Hersteller mit einen Datenanalyse der in Stand-by versetzten Speichersysteme beginnen. Dabei geht es um die Erkennung von möglichen Schäden auf Zellebene, die für die drei Brände ursächlich gewesen sein könnten. Sukzessive sollen die Speicher nach Auswertung der Datenanalyse wieder in Betrieb gehen.Gut eine Woche nach der Abschaltung der Senec-Speichermodelle "Senec.Home V3 hybrid", "Senec.Home V3 hybrid duo" und "Senec.Home V2.1" macht der Hersteller Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in den Regelbetrieb. Nach drei Verpuffungen in Häusern, in denen Senec-Speicher ...

