Die ruhige Lage am Speisekartoffelmarkt in Thüringen setzt sich fort. Es wird überwiegend von stetigem Absatz in den Handelsketten berichtet. Aktionsware belebt hier und da die Nachfrage der Endkonsumenten. Die Erzeugerpreise bleiben stabil. Noch wird vorwiegend Speiseware aus konventioneller Kistenlagerung abgepackt. Bildquelle: Shutterstock.com Es ist ausreichend Lagerware in guter...

