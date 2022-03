Die Aktionäre erhalten aber eine unveränderte Dividende sowie erneut eine Zusatzdividende in Form von neuen Aktien.Lausanne - Der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im Jahr 2021 bei etwas tieferen Umsätzen auch weniger verdient. Die Aktionäre erhalten aber eine unveränderte Dividende sowie erneut eine Zusatzdividende in Form von neuen Aktien. Der operative Gewinn sank bei konstanten Währungen um 13 Prozent auf 73,2 Millionen Franken, wie CFT am Freitag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...