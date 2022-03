Bachem verfolgt derzeit an allen Standorten ein Investitionsprogramm zum Ausbau der Kapazitäten. Gemäss früheren Angaben werden dafür 400 Millionen Franken in die Hand genommen.Bubendorf - Dem Biochemie-Unternehmen Bachem ist es im letzten Jahr rund gelaufen. Umsatz und Gewinn stiegen 2021 kräftig. Und so soll es auch in der nächsten Zukunft weitergehen. Bachem setzte 503,2 Millionen Franken um - 25 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Damit wurde die eigene Vorgabe von 500 Millionen Franken knapp übertroffen. Vom Umsatz blieben 25...

Den vollständigen Artikel lesen ...