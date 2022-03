Die Geschichte lehrt, dass ein Kriegsende oft die Saat für einen späteren Krieg aussät. Beten wir also für Frieden, nicht bloss für ein Ende dieses Krieges. Und rüsten wir uns für den Fall, dass unsere Gebete nicht erhört werden.Wie schon in der ersten heissen Kriegsphase 2014 und 2015 entscheidet sich Europas Sicherheitslage 2022 wieder auf den ukrainischen Schlachtfeldern. Das wirtschaftliche Sanktionsgift des Westens wirkt viel langsamer, als die russischen Panzerkolonnen, welche die grössten ukrainischen Städte in den Würgegriff nehmen. Von Dr. Fritz Kälin Das könnte Russland dazu anspornen...

