FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.03.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 200 (245) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COMPUTACENTER TARGET TO 3380 (3160) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 88 (81) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 325 (365) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 80 (70) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 400 (360) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SOFTCAT TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1900 PENCE - BERNSTEIN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BOFA CUTS WORKSPACE GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 690 (970) PENCE - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1475 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC REINITIATES ANGLO AMERICAN WITH 'BUY' - HSBC STARTS GLENCORE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 530 PENCE - HSBC STARTS RIO TINTO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 5650 PENCE - JEFFERIES RAISES BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - JEFFERIES RAISES FORESIGHT SOLAR FUND TO 'BUY' (HOLD) - JEFFERIES RAISES GREENCOAT RENEWABLES TO 'BUY' (HOLD) - JEFFERIES RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1180) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES JOHNSON MATTHEY TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 2100 PENCE - JPMORGAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 170 (192) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1270 (1320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 480 (460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 830 (710) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1800 (1650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1590 (1550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 345 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5365 (5450) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de