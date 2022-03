Käufer ist der börsenkotierte Immobilienfonds Procimmo Swiss Commercial Fund II.Zürich - Im Auftrag des Fonds Realstone RSF hat die SPGI Zurich AG eine Gewerbeliegenschaft an der Blegistrasse 21/23 in Baar (Zug) veräussert. Käufer ist der börsenkotierte Immobilienfonds Procimmo Swiss Commercial Fund II. Eigentümer Realstone RSF-Fonds beauftragte SPGI Zurich mit dem Verkauf des Gebäudes an der Blegistrasse 21/23. Die Liegenschaft mit über 7000 m2 Mietfläche und rund 150...

