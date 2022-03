Der EuroStoxx50 verliert am späten Vormittag 0,71 Prozent auf 3857,65 Punkte.Paris/London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag leicht nachgegeben. Damit hielt die Konsolidierung nach der starken Erholung zur Wochenmitte an. Der EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 0,71 Prozent auf 3857,65 Punkte. Der französische Cac 40 sank unterdessen um 0,95 Prozent auf 6549,49 Punkte vor. Der britische FTSE 100 gab um 0,37 Prozent auf 7357,76 Punkte nach.

