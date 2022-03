Der Euro ist am Freitag deutlich gesunken. Am Mittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,1022 US-Dollar.Frankfurt - Der Euro ist am Freitag deutlich gesunken. Am Mittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,1022 US-Dollar. Aktuell liegt der Kurs bei 1,1027. Im frühen Handel war der Euro noch über 1,11 Dollar gehandelt worden. Auch zum Franken hat der Euro am Freitagvormittag nachgegeben und wird derzeit zu 1,0319 nach 1,0380 Franken am Morgen gehandelt. Der Dollar hält sich...

