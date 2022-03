Berlin - Ein Verbot von Gas- und Öleinfuhren aus Russland könnte die deutsche Wirtschaft nach Ansicht von IG-Metall-Chef Jörg Hofmann nicht verkraften. "Ein sofortiges Embargo für Gas, Steinkohle und Öl wäre kontraproduktiv und würde Wirtschaft und Verbrauchern in Deutschland viel mehr schaden als Russland", sagte er dem "Handelsblatt".



Klar sei, dass Deutschland seine Energieeinfuhren stärker diversifizieren müsse. "Aber das geht nicht von heute auf morgen." Auch der Ausbau der Erneuerbaren Energien müsse schneller gehen. "Aber selbst wenn wir bei der in Deutschland erzeugten Energie komplett auf regenerativ schalten, müssten noch Antworten für die restlichen 70 Prozent des Primärenergieaufkommens gefunden werden, die derzeit aus Importen stammen", so der Gewerkschaftschef.

