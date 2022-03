Steuersprechstunde: Können zwei Photovoltaik-Anlagen auf einem Hausdach von zwei verschiedenen Leuten betrieben werden, die als Ehepaar das Haus bewohnen?Frage: In einem Artikel haben Sie vom "Gewerbebetrieb Photovoltaik" einer Steuerperson geschrieben. Was ist damit gemeint und kann ein Ehepaar mehrere Steuerpersonen haben? Konkret hat bei uns die Ehefrau in 2016 eine 9,98 Kilowatt Photovoltaik-Anlage auf das ausschließlich von uns als Ehepaar genutzte Haus gebaut. Der Strom wird primär selbst verbraucht, der Rest eingespeist. Vom Finanzamt wurde die Umsatzsteuer erstattet, im Gegenzug werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...