In der ersten Handelsstunde verlor der Leitindex Dow Jones Industrial 0,29 Prozent auf 34 379,24 Punkte.New York - Zum Ende einer starken Woche haben die US-Aktienmärkte am Freitag erst einmal eine klare Richtung vermissen lassen. In der ersten Handelsstunde verlor der Leitindex Dow Jones Industrial 0,29 Prozent auf 34 379,24 Punkte. Auf Wochensicht steuert er aber auf ein Plus von knapp 4,4 Prozent zu, nachdem er von Dienstag bis Donnerstag die stärkste Dreitagesrally seit dem Jahr 2020 hingelegt...

