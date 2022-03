"Nicht nur Bitcoin allein, sondern auch eine Kombination verschiedenster Kryptowährungen in Form eines Krypto-Index können eine sinnvolle, nicht mit herkömmlichen Anlageklassen korrelierende Diversifikation eines Portfolios darstellen."Dass digitale Vermögenswerte wie Bitcoin und andere Kryptowährungen in den vergangenen Jahren von zunehmender Relevanz geworden sind, zeigt sich unter anderem daran, dass auch namhafte innovative Firmen wie Tesla in Bitcoin investieren. Doch nicht nur Bitcoin allein, sondern auch eine Kombination verschiedenster Kryptowährungen in Form eines Krypto-Index können eine sinnvolle...

Den vollständigen Artikel lesen ...