Die Aktie der Deutschen Bank ISIN: DE0005140008 hatten wir den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps am 06. März zum Kauf vorgeschlagen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir geschrieben: "Greifen die Anleger nach den starken Verlusten wieder zu, kann es zu einer größeren Gegenreaktion kommen. Wird dann die psychologisch wichtige Marke von 10,00 Euro genommen, ist ein Anstieg bis auf 10,50 Euro denkbar und spätestens dort würden wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...