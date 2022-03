Wolfsburg - Am 27. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Leverkusen in Wolfsburg mit 2:0 gewonnen. Im ersten Durchgang war Wolfsburg noch die klar bessere Mannschaft, konnte aber die Chancen nicht verwerten und zeigte Schwächen in der Defensive.



Leverkusen kam durch schnelles Umschaltspiel auch zu Gelegenheiten, die schließlich zum Erfolg führten. Der erst in der 81. Minute ins Spiel gebrachte Paulinho erzielte in der 86. Minute und in der Nachspielzeit zwei Joker-Tore für die Gäste. Mit den drei Punkten klettert Leverkusen wieder auf Platz drei der Tabelle, Wolfsburg bleibt auf Rang zwölf.

