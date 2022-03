Köln - Zum Abschluss des 27. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben sich Köln und Dortmund mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Dortmunds Marius Wolf hatte die Gäste in der 8. Minute in Führung gebracht, Köln glich in der 36. Minute durch Sebastian Andersson aus.



Im zweiten Durchgang konnten sich beide Teams relativ effektiv gegenseitig im Mittelfeld neutralisieren, nur selten gab es torgefährliche Szenen. In der Tabelle bleibt Dortmund mit großem Abstand auf die Verfolger auf Platz zwei, Köln bleibt auf Position sieben.

