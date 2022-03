In der Schweiz meist Wirz genannt, aber auch unter dem Namen Wirsing bekannt, geht die deutsche Bezeichnung auf das lombardische Wort «verza» zurück, was so viel bedeutet wie «grüne Gewächse». Aber nicht nur äusserlich überzeugt der Wirz durch Form und Farbe. Auch der Inhalt hat es in sich, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid....

Den vollständigen Artikel lesen ...