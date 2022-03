Seit dem Hoch bei 140,40 Euro am 03. November befindet sich Eckert&Ziegler ISIN: DE0005659700 in einer Abwärtsbewegung. Bis zu rund 65 Prozent Verlust mussten Anleger seither verkraften. Das Tief lag am 08. März bei 50,35 Euro und danach gab es eine Gegenreaktion, die ihren bisherigen Höhenpunkt am letzten Freitag mit einem Schlusskurs von 60,60 Euro auf Xetra hatte. Die Gegenreaktion vom 6-Monats-Tief war kräftig und aus charttechnischer Sicht könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...