Am 24. Februar war Linde ISIN: IE00BZ12WP82 nach dem Hoch bei 309,35 Euro am 05. Januar bei 244,00 Euro aufgeschlagen und der Kurs hat sich seit dem über dieser Marke gehalten. Das letzte Hoch lag bei 280,30 Euro und jetzt könnte sich beim Hersteller von Industriegasen und Prozessanlagen entscheiden, wohin die Reise geht. Bisher war die Hürde bei 281,58 Euro noch zu groß, aber Momentum und RSI zeigen Richtung Norden, was für weitere Kursgewinne sprechen ...

