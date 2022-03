Der EUR/USD verliert seine Erholungsdynamik. Nach Meinung der Ökonomen der ING ist ein Rückfall unter 1,10 in dieser Woche möglich. Nachlassendes Momentum der europäischen Währungen gegenüber dem USD hält die Aufwärtsbewegung des Paares in Grenzen "Der EUR/USD ist Ende letzter Woche nach einem kurzen Ausbruch über 1,11 wieder in Richtung 1,10 gefallen, ...

