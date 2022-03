Der Krieg in der Ukraine steht an den Finanzmärkten unverändert im Mittelpunkt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag trotz leichter Verluste über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1033 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Zum Franken kommt der Euro ebenfalls zurück und rutscht auch wieder unter die 1,03er Marke. Aktuell geht er zu 1,0274 Franken um und damit wieder etwas über dem bisherigen Tagestief von 1,0263.

